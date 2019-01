Northeast, Mid-Atlantic and Southeast Banks

Companies covered: OceanFirst Financial Corp. (NASDAQ:OCFC), JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Bank of America Corporation (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS), BB&T Corporation (NYSE:BBT), SunTrust Banks, Inc. (NYSE:STI), PNC Financial Services Group, Inc. (The) (NYSE:PNC), U.S. Bancorp (NYSE:USB), Paypal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), M&T Bank Corporation (NYSE:MTB), KeyCorp (NYSE:KEY), Northern Trust Corporation (NASDAQ:NTRS), State Street Corporation (NYSE:STT), Square Inc (NYSE:SQ), Citizens Financial Group, Inc. (NYSE:CFG), Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), Huntington Bancshares Incorporated (NASDAQ:HBAN), Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), MB Financial Inc. (NASDAQ:MBFI), Signature Bank (NASDAQ:SBNY), CenterState Banks, Inc. (NASDAQ:CSFL), National Commerce Corp. (NASDAQ:NCOM), Synovus Financial Corp. (NYSE:SNV), Citigroup Inc. (NYSE:C), Goldman Sachs Group, Inc. (The) (NYSE:GS), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG), New York Community Bancorp, Inc. (NYSE:NYCB), Lakeland Bancorp, Inc. (NASDAQ:LBAI), Farmers & Merchants Bancorp Inc. (NASDAQ:FMAO), Axos Financial, Inc. (NYSE:AX), Oritani Financial Corp. (NASDAQ:ORIT), Northfield Bancorp, Inc. (NASDAQ:NFBK), Valley National Bancorp (NYSE:VLY)

Buy ($175)