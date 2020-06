Medical Devices

Buy ($175)

Companies covered: Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG), Edwards Lifesciences Corporation (NYSE:EW), DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), ViewRay Inc. (NASDAQ:VRAY), ResMed Inc. (NYSE:RMD), Shockwave Medical (NASDAQ:SWAV), Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX), Hologic, Inc. (NASDAQ:HOLX), Globus Medical, Inc. (NYSE:GMED), Tactile Systems Technology, Inc. (NASDAQ:TCMD), AxoGen, Inc. (NASDAQ:AXGN), NeuroMetrix, Inc. (NASDAQ:NURO), Bio-Techne Corp (NASDAQ:TECH), Stereotaxis, Inc. (NASDAQ:STXS), Axonics Modulation Technologies, Inc. (NASDAQ:AXNX), Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ:TNDM), Motus GI Holdings, Inc. (NASDAQ:MOTS)