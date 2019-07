Medical Devices

Buy ($175)

Companies covered: Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), Stryker Corporation (NYSE:SYK), Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG), Hill-Rom Holdings Inc (NYSE:HRC), Varian Medical Systems, Inc. (NYSE:VAR), Zimmer Biomet Holdings Inc. (NYSE:ZBH), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ:TNDM), Uber Technologies (NYSE:UBER), Lyft (NASDAQ:LYFT), Novocure Ltd. (NASDAQ:NVCR), Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL), OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS), ConforMIS Inc (NASDAQ:CFMS), Spine Injury Solutions (OTCMKTS:SPIN), Glaukos Corp (NYSE:GKOS), Globus Medical, Inc. (NYSE:GMED), AxoGen, Inc. (NASDAQ:AXGN), MediWound Ltd. (NASDAQ:MDWD), Smith & Nephew SNATS, Inc. (NYSE:SNN), Allergan, Inc. (NYSE:AGN), Ocular Therapeutix, Inc. (NASDAQ:OCUL), Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX), Invacare Corporation (NYSE:IVC), STERIS Corporation (NYSE:STE), Avanos Medical (NYSE:AVNS), Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH), General Electric Company (NYSE:GE), Koninklijke Philips N.V. (NYSE:PHG), Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB), Owens & Minor, Inc. (NYSE:OMI), AngioDynamics, Inc. (NASDAQ:ANGO), Teleflex Incorporated (NYSE:TFX), MannKind Corporation (NASDAQ:MNKD), Sanofi (NYSE:SNY), Pfizer, Inc. (NYSE:PFE), Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO), United Therapeutics Corporation (NASDAQ:UTHR), MYOS Corporation (NASDAQ:MYOS), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), NanoVibronix Inc. (NASDAQ:NAOV), iCAD, Inc. (NASDAQ:ICAD), Hologic, Inc. (NASDAQ:HOLX), Aethlon Medical Inc. (NASDAQ:AEMD), Quanterix Corporation (NASDAQ:QTRX), electroCore, Inc. (NASDAQ:ECOR), PAVmed Inc. (NASDAQ:PAVM), Digipath, Inc. (OTCMKTS:DIGP), OraSure Technologies, Inc. (NASDAQ:OSUR)