Investing Strategies

Companies covered: Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Service Corporation International (NYSE:SCI), Adelaide Brighton Ltd. (ASX:ABC), Ryman Healthcare Ltd. (NZE:RYM), InvoCare Limited (ASX:IVC), Northern Star Resources Ltd. (ASX:NST), KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), Twitter, Inc. (NYSE:TWTR), Tencent Holdings Ltd. (HKG:0700), Unilever PLC (NYSE:UL), Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC), SAP SE (NYSE:SAP), The Sage Group plc (LON:SGE), General Electric Company (NYSE:GE), Citigroup Inc. (NYSE:C), Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), Bank of America Corporation (NYSE:BAC), Valero Energy Corporation (NYSE:VLO), CSS Industries, Inc. (NYSE:CSS), Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE:WMT), Target Corporation (NYSE:TGT), Morgan Stanley (NYSE:MS), Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK/A), Nike, Inc. (NYSE:NKE), American International Group, Inc. (NYSE:AIG), General Motors Company (NYSE:GM), Toyota Motor Corp Ltd Ord (NYSE:TM), Markel Corporation (NYSE:MKL), Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), Allergan, Inc. (NYSE:AGN), Express Scripts Holding Company (NASDAQ:ESRX)

Buy ($175)