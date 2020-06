Investing Strategies

Buy ($175)

Companies covered: Target Corporation (NYSE:TGT), Walmart Inc. (NYSE:WMT), Kroger Company (The) (NYSE:KR), Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), Pfizer, Inc. (NYSE:PFE), Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG), Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Motorola Solutions, Inc. (NYSE:MSI), Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO), Arista Networks, Inc. (NYSE:ANET), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), KEYENCE CORP NPV (OTCMKTS:KYCCF), Sony Corp Ord (NYSE:SNE), Shimano (ADR) (OTCMKTS:SMNNY), Anicom Holdings (TYO:8715)