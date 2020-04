Investing Strategies

Buy ($175)

Companies covered: CVS Health Corporation (NYSE:CVS), CoreSite Realty Corporation (NYSE:COR), Allergan, Inc. (NYSE:AGN), AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), O-I Glass (NYSE:OI), Oshkosh Corporation (NYSE:OSK), Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE:AXTA), PPG Industries, Inc. (NYSE:PPG), Sherwin-Williams Company (The) (NYSE:SHW), WestRock Co. (NYSE:WRK), IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ:IDXX), Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN), NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Intel Corporation (NASDAQ:INTC), Walt Disney Company (The) (NYSE:DIS), Raytheon Technologies Corp. (NYSE:RTX), General Electric Company (NYSE:GE), Boeing Company (The) (NYSE:BA), Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY), Merck & Company, Inc. (NYSE:MRK), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Vulcan Materials Company (NYSE:VMC)