Investing Strategies

Buy ($175)

Companies covered: Domino's Pizza Inc (NYSE:DPZ), Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG), Mastercard Incorporated (NYSE:MA), GrubHub Inc. (NYSE:GRUB), Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX), Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ:CTSH), Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH), The Rubicon Project, Inc. (NYSE:RUBI), Gray Television, Inc. (NYSE:GTN), OUTFRONT Media Inc. (NYSE:OUT), Lamar Advertising Company (NASDAQ:LAMR), Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE:CCO), Universal Forest Products, Inc. (NASDAQ:UFPI), Home Depot, Inc. (The) (NYSE:HD)