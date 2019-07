Investing Strategies

Buy ($175)

Companies covered: Bank of America Corporation (NYSE:BAC), Procter & Gamble Company (The) (NYSE:PG), Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), McDonald's Corporation (NYSE:MCD), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), International Business Machines Corporation (NYSE:IBM), Eastman Kodak Company (NYSE:KODK), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG), Quanta Services, Inc. (NYSE:PWR), Jacobs Engineering Group Inc. (NYSE:JEC), Philip Morris International Inc (NYSE:PM), Altria Group (NYSE:MO), CBS Corporation (NYSE:CBS), Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX), Viacom Inc. (NASDAQ:VIA), Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), Expedia, Inc. (NASDAQ:EXPE), Chegg, Inc. (NYSE:CHGG), Green Dot Corporation (NYSE:GDOT), ShotSpotter (NASDAQ:SSTI), Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO), Tidewater Inc. (NYSE:TDW), Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs Group, Inc. (The) (NYSE:GS), BK Brasil Operacao e Assessr Rstrnts SA (BVMF:BKBR3), BR Properties SA (BVMF:BRPR3), Jefferies Financial Group (NYSE:JEF), Marfrig Global Foods SA (BVMF:MRFG3), LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), Danaher Corporation (NYSE:DHR), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF), Brookfield Infrastructure Partners LP (NYSE:BIP), Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN), Genesee & Wyoming, Inc. (NYSE:GWR), Walt Disney Company (The) (NYSE:DIS), CK Asset Holdings Ltd. (OTCMKTS:CHKGF), China Construction Bank (OTCMKTS:CICHF), D.R. Horton, Inc. (NYSE:DHI), Toll Brothers Inc. (NYSE:TOL), General Dynamics Corporation (NYSE:GD), Cameco Corporation (NYSE:CCJ), Osisko Mining (OTCMKTS:OBNNF), SilverCrest Metals (NYSEAMERICAN:SILV), Corvus Gold (OTCMKTS:CORVF), Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD), Newmont Goldcorp Corp. (NYSE:NEM), Detour Gold Corporation (OTCMKTS:DRGDF), Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV), Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM), Baidu, Inc. (NASDAQ:BIDU), Novartis AG (NYSE:NVS), Nestle SA (OTCMKTS:NSRGY), Samsung Electronics Co Ltd (KRX:005930), Panalpina Welttransport Holding AG (SWX:PWTN), UBS AG (NYSE:UBS), Compass Group plc (LON:CPG), Compagnie Financiere Richemont SA (SWX:CFR), Tencent Holdings Ltd. (OTCMKTS:TCEHY), Salesforce.com Inc (NYSE:CRM), Madison Square Garden Co. (NYSE:MSG), Intel Corporation (NASDAQ:INTC), General Mills, Inc. (NYSE:GIS), Anheuser-Busch Inbev SA (NYSE:BUD), Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC)