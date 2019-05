Investing Strategies

Buy ($175)

Companies covered: Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), Harris Corporation (NYSE:HRS), Boeing Company (The) (NYSE:BA), Airbus SE (OTCMKTS:EADSY), Iridium Communications Inc (NASDAQ:IRDM), ViaSat, Inc. (NASDAQ:VSAT), ORBCOMM Inc. (NASDAQ:ORBC), Intelsat S.A. (NYSE:I), Lyft (NASDAQ:LYFT), EchoStar Corporation (NASDAQ:SATS), Inmarsat plc (OTCMKTS:IMASF), Uber Technologies (NYSE:UBER), SES SA (OTCMKTS:SGBAF), Enterprise Products Partners L.P. (NYSE:EPD), MPLX LP (NYSE:MPLX), Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM), Plains All American Pipeline, L.P. (NYSE:PAA), First Data Corp (NYSE:FDC), KKR & Co. L.P. (NYSE:KKR), Square Inc (NYSE:SQ), Fiserv, Inc. (NASDAQ:FISV), Capital One Financial Corporation (NYSE:COF), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI), QUALCOMM Incorporated (NASDAQ:QCOM), Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALXN), Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB), Mylan Inc. (NASDAQ:MYL), Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT), Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI), Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE:WMT), Target Corporation (NYSE:TGT), IPG Photonics Corporation (NASDAQ:IPGP), Kinder Morgan, Inc. (NYSE:KMI), TransCanada Corporation (NYSE:TRP), Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK/A), Moody's Corporation (NYSE:MCO), MSCI Inc (NYSE:MSCI), Mastercard Incorporated (NYSE:MA), Visa Inc. (NYSE:V), Verisk Analytics, Inc. (NASDAQ:VRSK), Aon plc (NYSE:AON), Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC), Becton, Dickinson and Company (NYSE:BDX), The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Compagnie Financiere Richemont SA (OTCMKTS:CFRHF), Hermes International SCA (OTCMKTS:HESAF), Pacific Gas & Electric Co. (NYSE:PCG), Sempra Energy (NYSE:SRE), NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE), NextEra Energy Partners, LP (NYSE:NEP), NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG), Vistra Energy Corp. (NYSE:VST), Roper Technologies (NYSE:ROP), Cypress Semiconductor Corporation (NASDAQ:CY), Silicon Laboratories, Inc. (NASDAQ:SLAB), Teleflex Incorporated (NYSE:TFX), LKQ Corporation (NASDAQ:LKQ), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG), Tesla Motors, Inc. (NASDAQ:TSLA), Leoch International Technology Ltd. (HKG:0842), Sintex Industries Ltd. (NSE:SINTEX), Agritrade Resources Ltd. (HKG:1131), Ozner Water International Holding Ltd. (HKG:2014), Sun Hung Kai & Co. Limited (HKG:0086), PuraPharm Corp. Ltd. (HKG:1498)