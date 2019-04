Investing Strategies

Buy ($175)

Companies covered: Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Visa Inc. (NYSE:V), Mastercard Incorporated (NYSE:MA), American Express Company (NYSE:AXP), Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Vmware, Inc. (NYSE:VMW), Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE:HASI), Dell Technologies (NYSE:DELL), NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE), Norfolk Southern Corporation (NYSE:NSC), CSX Corporation (NYSE:CSX), Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), Canadian National Railway Company (NYSE:CNI), Canadian Pacific Railway Limited (NYSE:CP), Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK/A), Square Inc (NYSE:SQ), Rosetta Stone (NYSE:RST), DMC Global (NASDAQ:BOOM)