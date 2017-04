Business Services, Outsourcing, Staffing & Application Software

Companies covered: root9B Holdings, Inc. (NASDAQ:RTNB), On Assignment, Inc. (NYSE:ASGN), Mentor Graphics Corporation (NASDAQ:MENT), SS&C Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ:SSNC), Asure Software Inc (NASDAQ:ASUR), Zendesk Inc (NYSE:ZEN), HubSpot, Inc. (NYSE:HUBS), Veeva Systems Inc. (NYSE:VEEV), Salesforce.com Inc (NYSE:CRM), Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ:CTSH), Accenture plc. (NYSE:ACN), WNS (Holdings) Limited (NYSE:WNS), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), ServiceNow, Inc. (NYSE:NOW), Workday, Inc. (NYSE:WDAY), Atlassian Corporation PLC (NASDAQ:TEAM), Twilio Inc (NYSE:TWLO), International Business Machines Corporation (NYSE:IBM), Oracle Corporation (NYSE:ORCL), Talend SA ADR (NASDAQ:TLND), Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS), Vmware, Inc. (NYSE:VMW), SAP SE (NYSE:SAP), Splunk Inc. (NASDAQ:SPLK), Tableau Software, Inc. (NYSE:DATA), Qlik Technologies Inc. (NASDAQ:QLIK), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG), Mastercard Incorporated (NYSE:MA), PROS Holdings, Inc. (NYSE:PRO), Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO), NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), Paypal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Square Inc (NYSE:SQ), Total System Services, Inc. (NYSE:TSS), ACI Worldwide, Inc. (NASDAQ:ACIW), Equifax, Inc. (NYSE:EFX), First Data Corp (NYSE:FDC), Fidelity National Information Services, Inc. (NYSE:FIS), TransUnion (NYSE:TRU), Nielsen N.V. (NYSE:NLSN), CoreLogic, Inc. (NYSE:CLGX), Verisk Analytics, Inc. (NASDAQ:VRSK), Aramark (NYSE:ARMK), Corecivic Inc (NYSE:CXW), Geo Group Inc (The) (NYSE:GEO), Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM), Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS), Robert Half International Inc. (NYSE:RHI), Kforce, Inc. (NASDAQ:KFRC)

Buy ($175)